Alors qu'elle se croyait mourante, elle améliore le confort aux soins palliatifs

L'an dernier, près de 1000 personnes ont été hospitalisées au département de soins palliatifs de l'hôpital de Trois-Rivières.

Leurs proches ont maintenant accès à des lits escamotables.

Tout ça grâce à une patiente: Nancy Bergeron. Alors qu'elle y attendait la mort, elle a décidé de rendre le département plus humain et surtout, plus confortable.

«Quand je suis arrivée, je savais qu'en principe, je ne retournerais pas à la maison. J'étais contente de dire au moins que je me sentais comme à la maison dans ma chambre.»

TVA Nouvelles

Elle a commencé par de petites choses. «J'ai demandé à mon fils d'aller acheter un gros pot de café avec des filtres.»

Puis ses proches ont rapidement fait leur part. Ils se sont procuré 4 lits escamotables, qui viennent d'ailleurs d'être installés. Avec leurs matelas lavables, ils serviront à ceux qui veulent passer la nuit au chevet d'un proche en fin de vie.

Depuis, tout s'est enchaîné rapidement et les dons s'accumulent. «On a eu des belles télévisions 32 pouces dans chaque chambre, des draps colorés et confortables, des tablettes électroniques dans chaque chambre.»

Nancy Bergeron a déjà amassé plus de 10 000 dollars en argent et en matériel. Tellement, qu'elle possède maintenant son propre fonds à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières.

Miraculeusement, la santé de Mme Bergeron s'est améliorée.

Si bien qu'elle a pu quitter l'hôpital. Elle entend maintenant veiller à ce que l'aménagement du département de soins palliatifs, dans la nouvelle partie en construction, ne manque de rien.