Boeing s’attaque à la C Series de Bombardier

Le constructeur Boeing a sollicité, jeudi, l’aide du département américain du Commerce pour enquêter sur les pratiques de vente de l’entreprise québécoise Bombardier.

La requête de Boeing déposée également auprès de l’International Trade Commission des États-Unis allègue que Bombardier se livre à des activités de «dumping» en vendant à perte ses appareils C Series sur le territoire américain.

«Bombardier s’est embarqué dans une campagne agressive pour vendre ses avions de la C Series sur le marché américain à des prix absurdement bas, soit moins de 20 millions $ pour des avions qui coûtent 33 millions $ à produire, selon des informations disponibles publiquement», peut-on lire dans un communiqué émis par Boeing.

Selon le géant de l’aéronautique américain, Bombardier vend ses appareils plus cher au Canada qu’aux États-Unis, «la définition même du dumping».

Boeing croit que les subventions reçues par Bombardier de la part de Québec et d’Ottawa permettent à l’entreprise montréalaise de s’attaquer agressivement au marché américain.

Rappelons que le Brésil a à plusieurs reprises fait part de son intention de contester le financement gouvernemental accordé à Bombardier devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Québec a investi 1 milliard $ US dans les avions C Series, et la Caisse de dépôt et placement a déboursé 1,5 milliard $ US pour le tiers des parts de la division ferroviaire de la multinationale, Bombardier Transport.

De son côté, Ottawa a accordé un prêt remboursable de 372,5 millions $ à l’entreprise.