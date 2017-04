Kim Kardashian a été bâillonnée et ligotée par des hommes masqués et armés qui sont entrés dans son hôtel parisien et sont repartis avec des bijoux d’une valeur de plusieurs millions de dollars, en octobre dernier.

Depuis son incident, la star de téléréalité a radicalement changé sa façon de vivre, et s’est faite plus discrète ces derniers mois.

Toutefois, sa première interview télévisée dans The Ellen DeGeneres Show depuis son agression traumatisante sera diffusée ce jeudi. Dans son interview préenregistrée, la mère de deux enfants révèle combien cet incident l’a changée en tant que personne.

«Je sais que ça peut paraître dingue, mais je sais que ça devait m’arriver, confie-t-elle à l’animatrice. Je ne veux pas me mettre à pleurer, mais je sais que ça devait se produire. J’ai le sentiment d’être une personne si différente. Je ne veux plus pleurer. J’ai vraiment l’impression que des trucs se produisent dans nos vies pour nous apprendre des choses.»

Alors qu’elle luttait pour retenir son émotion et que sa voix déraillait, Ellen DeGeneres lui a tendu un mouchoir et le public compatissant s’est mis à l’applaudir afin de l’encourager à s’exprimer.

Depuis l’incident, Kim et sa famille ont aussi été beaucoup plus prudents avec ce qu’ils partagent sur les réseaux sociaux. Notamment après que la police les a informés que les voleurs ont pu constituer une planification de ses activités à l’aide de ses publications sur des sites comme Snapchat.

La star de téléréalité dévoilait sa fortune auparavant en partageant des clichés d’elle sur les réseaux sociaux, comme avec sa bague de fiançailles de 20 carats qui lui a été dérobée lors de son agression.

Désormais, Kim adopte une approche bien différente pour partager sa vie avec ses fans. «Ce n’était probablement pas un secret, on peut le voir sur l’émission, a-t-elle expliqué. J’étais complètement matérialiste avant, il n’y a rien de mal à posséder des choses et de travailler dur pour les obtenir. Je suis vraiment fière de tous ceux autour de moi qui ont du succès.»

Elle a ensuite ajouté: «Bien sûr, quand on se marie, on exhibe sa bague, si on obtient une voiture - peu importe laquelle - on se sent fier et ça arrive de l’afficher sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour vanter la façon dont je me comportais avant. Ce n’est simplement plus qui je suis aujourd’hui».

Kim Kardashian a également précisé qu’elle est devenue une meilleure mère pour sa fille North, 3 ans, et son fils Saint, 16 mois, qu’elle a eus avec son mari, Kanye West.

«Je suis si heureuse que mes enfants aient ce nouveau moi, celui qui élève mes enfants. Je ne me préoccupe plus de ce qui m’est arrivé. Vraiment pas», a-t-elle conclu en souriant.