Couillard défend coûte que coûte la modulation des tarifs de garde

Le premier ministre Philippe Couillard a défendu coûte que coûte la modulation des tarifs de garde, qui a siphonné 107 millions $ dans les poches de 145 000 familles du Québec, comme l’a révélé «Le Journal de Québec».

M. Couillard avait pourtant promis en campagne électorale d’indexer les frais de garde pour éviter un «choc fiscal» aux familles. Il s’est expliqué durant la période de questions.

«Le choc fiscal, c'était quoi? C'était d'augmenter à 9 $ pour tout le monde, quel que soit le revenu, y compris les gens défavorisés, y compris les familles à bas revenus. C'était ça, le choc fiscal», a-t-il lancé.

M. Couillard argue que 129 000 familles, soit 57 % des ménages, ont payé un tarif inférieur à neuf dollars. «Ça, c'est être progressiste, dire que, quand tu es pauvre, quand tu as plus de misère, on va t'aider plus», a-t-il dit.

Reste que les autres foyers décaissent beaucoup plus, parfois au-delà de 20 $ par jour, une somme versée à la fin de l’année fiscale lors de la remise de la déclaration d’impôt. Des familles rencontrées par «Le Journal de Québec» ont payé des milliers de dollars en fin d’année.

M. Couillard répondait à une question du chef de l’opposition officielle Jean-François Lisée. «Le premier ministre vit dans un univers parallèle, un univers où il n'y a pas de choc fiscal sur les familles en ce moment, un univers où il n'y a pas 7200 familles qui ont dû demander au fisc de leur donner quelques mois de plus parce qu'ils n'y arrivent pas», a dit M. Lisée.

Même chez les revenus les plus modestes, cette «modulation» coûte cher. Selon les données obtenues par «Le Journal de Québec», les foyers qui ont un revenu familial situé entre 50 000 et 75 000 $ ont dû payer 144 $; de 75 000 à 100 000 : 371 $.

«Pour le premier ministre, c'est peut-être des pinottes, mais, pour les familles du Québec, ça veut dire des dépenses de moins, ça veut dire des jouets de moins», a ajouté M. Lisée.

Le chef libéral a répliquant en accusant le PQ d’être un «pseudo-parti progressiste», puisque faire payer «les gens un peu plus fortunés, c'est ça, le progressisme».