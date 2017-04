Déclaration de Francoeur: «C'est digne d’une république de bananes»

Comme si la semaine n’était pas suffisamment fertile en rebondissements, voilà que le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal a largué une bombe ce matin sur les ondes d’une radio montréalaise.

Yves Francoeur a révélé qu’une enquête criminelle concernant deux élus libéraux, dont un siège toujours à l'Assemblée nationale, serait bloquée.

Ces deux libéraux auraient été au cœur d’une enquête criminelle en lien avec la mafia, en 2012. Selon le président de la Fraternité des policiers, les deux élus auraient fait l'objet de filature et d'écoute électronique. Et s’il ne s’était pas agi de deux élus libéraux, des accusations auraient déjà été déposées à la cour, a-t-il soutenu.

«C’est très grave ce qu’il dit, affirme Bernard Drainville, à l’émission «La Joute». Imaginez-vous les élus qui siègent à l’Assemblée nationale. Francoeur dit: "parmi vous, il y en a un qui aurait dû être accusé au criminel et qui ne l’a pas été parce qu’il était libéral". Les députés libéraux se sentent tous visés, avance le chroniqueur politique. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils en veulent aux journalistes. Ils trouvent que les médias donnent trop d’amplitude et de place aux déclarations d’Yves Francoeur.»

Le chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, a indiqué plus tard cet après-midi qu’il n’était pas au courant des allégations de Francoeur et que, de toute façon, si ça avait été le cas, il aurait fait suivre l’information à l’Unité permanente anticorruption (UPAC), vu que le dossier est de juridiction provinciale.

«Geste odieux»

«Ce que Francoeur a posé comme geste, c’est profondément odieux c’est digne d’une république de bananes», lâche Luc Lavoie, qui croit qu’en tant que policier, il aurait dû transmettre à la police les informations sensibles qu’il avait sous la main, le cas échéant. «Parce que la police va poursuivre son enquête», ajoute-t-il.

«Tant qu’on ne fera pas la preuve que le DPCP (le Directeur des poursuites criminelles et pénales) est corrompu, et je suis personnellement convaincu qu’il ne l’est pas... Ce n’est pas la police qui décide quand des accusations doivent être portées. C’est un garde-fou extrêmement important dans notre système démocratique», soutient Luc Lavoie.

Mais il y a un autre côté à la médaille, fait remarquer Bernard Drainville, qui se demande quant à lui si toute cette information dévoilée par Yves Francoeur ne se trouverait pas déjà sur le bureau de la police. Se peut-il que les policiers «se sentent menottés, se sentent incapables de faire leur travail et c’est pour cela que (Francoeur) décide de rendre (l’information) publique», demande-t-il.

Pour Luc Lavoie, l’hypothèse du «système bloqué» ne tient pas la route - «notre système est très solide». Car si c’est le cas, que «Francoeur nous dise qui a protégé qui».

