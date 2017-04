Flambant nu, il reste juché pendant plus de 6 heures sur un pylône

Des citoyens de La Nouvelle-Orléans ont été témoins d’un événement plutôt étrange, jeudi matin.

Un homme flambant nu juché sur un pylône électrique haut comme 14 étages a dû être secouru par les services d’urgence.

Grâce à un harnais et un câble, les intervenants ont réussi à le ramener sur la terre ferme six heures et demie après l'appel initial au 911. Il a ensuite été transporté à l’hôpital pour subir une évaluation de sa condition

Des négociateurs ont également été mis à contribution.

Le courant a dû être coupé au cours de l’intervention afin d’éviter que l’homme ne s’électrocute.

Pour le moment, les policiers ignorent pourquoi il a agi ainsi et pourquoi il ne portait pas de vêtements.