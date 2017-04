La mort d’une femme enceinte fait réfléchir les élus

L'accident qui a coûté la vie à Marie-Pier Gagné, le 10 août dernier, est encore bien frais dans la mémoire des Québécois. Depuis plusieurs personnes se demandent comment améliorer la sécurité des piétons.

Aujourd'hui, la Ville a répondu aux préoccupations des citoyens.

Pour augmenter la sécurité des piétons, des murets temporaires de protection seront installés sur le terre-plein devant le CHUL et également devant les bureaux de la SSQ.

«De nouveaux murets protégeront les personnes qui attendent les feux prioritaires pour traverser le boulevard et ça va accroître leur sentiment de sécurité», a indiqué le maire de Québec, Régis Labeaume.

Toujours par souci de sécurité, la direction des centres commerciaux a décidé d'agir.

Des passerelles seront placées entre les centres.

Entre Place de la Cité et Laurier, une passerelle suspendue sera aménagée et utilisable dès 2019.

Entre Place de la Cité et Place Ste-Foy, la passerelle sera au sol. La rue Bernadin-Morin sera fermée à la circulation.

«On parle d'un investissement entre 15 et 20 millions de dollars. On était dans les discussions et l'accident nous a amenés à accélérer, et ça nous a confirmé qu'il était important de trouver un moyen pour faire un lien sécuritaire entre nos centres», explique le chef de la direction Cominar, Michel Dallaire.

Chaque jour, entre 6h et 18h, près de 15 000 véhicules circulent près des centres commerciaux et près de 8 000 personnes utilisent les traverses pour piétons.

Des données qui confirment l'importance de rendre le secteur plus sécuritaire.