La tablette numérique n’est pas l’outil privilégié par les consommateurs

Une enquête internationale de la firme Deloitte indique que la tablette numérique perd du terrain dans la panoplie des appareils électroniques.

Deloitte a demandé à près de 30 000 personnes un peu partout dans le monde quels étaient les appareils qu’elles préféraient pour se livrer à 15 activités numériques et médiatiques différentes.

Les ordinateurs, les téléphones intelligents et les appareils de télévision sont arrivés en tête de liste.

La tablette numérique n’a été le choix préférentiel pour aucune des activités, rapporte «The Wall Street Journal».

«Les téléphones sont devenus plus grands et les ordinateurs sont devenus plus minces et plus légers. Cela a exercé beaucoup de pression sur la position enviable que la tablette numérique occupait», a expliqué Duncan Stewart, directeur de la recherche en technologies, médias et télécommunications chez Deloitte Canada, au journal d’affaires américain.

Plongeon des ventes

Les résultats de cette enquête appuient des chiffres sortis dans les derniers mois. Le cabinet de recherche international IDC rapportait en février que les ventes de tablettes avaient plongé de 20 % à l’échelle de la planète dans les trois derniers mois de 2016, comparativement à la même période en 2015.

C’était le neuvième trimestre consécutif où l’on enregistrait un recul des ventes de ces appareils électroniques.

Au Canada, l’étoile de la tablette a également beaucoup pâli. Ainsi, le «Toronto Star» s’interroge actuellement sur l’avenir de son application «Star Touch», disponible uniquement sur tablette, basée sur la plateforme développée par le journal «La Presse». Les lecteurs et les revenus espérés ne sont pas au rendez-vous.

Les choses ne seraient pas non plus au beau fixe du côté de «La Presse», dont le virage en faveur de la tablette aurait entraîné des pertes importantes. Le climat serait tendu avec le syndicat des journalistes, alors que la dernière convention collective est échue depuis le 31 décembre 2015.