L’aluminium canadien pas une menace à la sécurité nationale américaine

Contrairement à la Chine, l’aluminium du Canada ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale américaine, croit le syndicat des Métallos.

Le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord a fait une sortie jeudi pour que l’enquête de l’administration Trump sur les importations d’aluminium aux États-Unis ne cible pas l’aluminium canadien.

«L’aluminium canadien [est] une source d’approvisionnement stable, fiable, à proximité du marché américain. C’est une valeur sûre provenant d’un pays allié des États-Unis», a souligné le directeur canadien des Métallos, Ken Neumann.

Selon le syndicat, 60 % des importations américaines d’aluminium proviennent du Canada, principalement du Québec.

«L’aluminium québécois ne compétitionne pas celui fait aux États-Unis, mais bien celui provenant d’autre pays aux normes environnementales douteuses qui fonctionnent à partir d’électricité au charbon», a mentionné le directeur québécois des Métallos, Alain Croteau.

L’administration Trump vient de lancer une procédure spéciale visant les importations d’aluminium aux États-Unis, estimant qu’elles pouvaient nuire aux intérêts américains, notamment en matière de défense.

Pour les métallos, la mesure exige une réponse claire et sans équivoque du fédéral, selon le Syndicat des Métallos.

«Le premier ministre [Justin Trudeau] et son gouvernement doivent agir résolument et décisivement pour défendre le commerce équitable et les milliers de familles canadiennes qui dépendent de l’industrie de l’aluminium», a ajouté M. Neumann

«Nous comptons aussi sur la collaboration du gouvernement canadien pour faire cause commune avec les États-Unis dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales de la Chine tel le contournement des lois américaines dans nos deux pays. La Chine et les autres pays qui contournent les règles ne doivent pas affecter le gagne-pain des travailleurs dans nos deux pays», a-t-il ajouté.