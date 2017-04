L’appui de O’Leary à Bernier conclu aux petites heures

C’est dans la nuit de mardi à mercredi que Kevin O’Leary s’est rallié officiellement à Maxime Bernier pour la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC).

«Lundi, il m’a envoyé un texto en me disant qu’il voudrait me rencontrer. Le temps presse. On s’est rencontré vers 23h30 mardi parce que nous étions très occupés. Il pensait gagner la course à la direction, mais qu’il aurait perdu à l’élection faute d’appuis au Québec. Là-dessus, je lui donne raison», affirme le député beauceron en entrevue à TVA Nouvelles.

Même si les deux candidats étaient parmi les favoris pour remporter la course et malgré la compétition féroce, O’Leary et Bernier sont toujours restés en bons termes.

«Ç’a été une surprise. Quand j’ai vu que nos agendas étaient très occupés, mardi, et qu’il m’a dit qu’on se rencontrerait plus tard, je me suis dit qu’il y avait quelque chose d’intéressant pour moi», poursuit M. Bernier.

Grand favori?

L’arrivée de l’homme d’affaires dans l’équipe de Bernier ne modifiera pas sa stratégie pour la conclusion de la course à la direction du PCC.

«Ce n’est pas vrai que tous les appuis de Kevin O’Leary vont venir de mon côté et m’appuyer. On va travailler en synergie», rappelle-t-il.

Le dossier de la gestion de l’offre est un point majeur du candidat Bernier. Même si les deux camps étaient en désaccord, le Beauceron n’a pas l’intention de modifier sa propsition.

«Je ne vais pas changer ma plateforme parce que Kevin O’Leary est dans mon équipe. Il m’a dit que sa politique sur la gestion de l’offre était pour s’attirer des votes au Québec, mais qu’il est d’accord avec ma position», soutient M. Bernier.

Dans un point de presse animé à Toronto, mercredi, le requin de la finance a expliqué que ses appuis au Québec sont trop faibles pour lui permettre de battre Justin Trudeau lors des prochaines élections fédérales.

De récents sondages plaçaient pourtant le Montréalais d’origine premier dans les intentions de vote en tant que candidat ayant le plus de chances de battre Justin Trudeau lors du prochain scrutin fédéral, en 2019.

Le résultat de la course à la direction du PCC sera dévoilé le 27 mai.