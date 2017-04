Le 30e anniversaire de la «Fabuleuse histoire d’un royaume» célébré en grand

Pour souligner en grand la 30e saison de la «Fabuleuse histoire d'un Royaume», les créateurs ont mis le paquet en dotant le spectacle d'un système de projection d'images qui va révolutionner les décors de chacun des 24 tableaux que compte le spectacle cette année.

Les montagnes et le Fjord qui constituent le décor habituel demeureront en place, mais grâce à un ingénieux système d'éclairage et d'effets spéciaux en trois dimensions développé par les compagnies LSM Ambiocréateurs et MATIÉRS, les spectateurs seront littéralement transportés d'un endroit à un autre en un clin d'œil.

«C'est un grand défi parce que c'est un décor qui est non seulement très gros et très grand, mais il est aussi inégal, en plus d'avoir des profondeurs de champs différents», a précisé le concepteur de l'environnement multimédia, Ghislain Turcotte.

Le directeur artistique de la «Fabuleuse» n'a pas tari d'éloges sur les changements apportés au spectacle auquel il participe depuis les touts débuts, en 1988.

«La «Fabuleuse», ce n'est pas quelque chose qui a une fin. Ça change tout le temps. Elle évolue et vit avec son histoire. Cette année, nous allons être novateurs et offrir une carte de visite unique [pour la région]. Ce sera un tableau, un lieu, une image», a expliqué le metteur en scène Louis Wauthier, submergé par l'émotion.

Le dévoilement des premières images de ce qu'auront l'air les différents tableaux a suscité des réactions bien audibles dans la salle du Théâtre Banque Nationale où avait lieu la conférence de presse pour lancer la 30e saison de l'œuvre créée par feu Ghislain Bouchard.

Une belle surprise pour les dizaines de comédiens bénévoles présents.

«On est éblouis. On se demande si les gens vont nous regarder ou regarder davantage le décor. C'est tellement beau!», a lancé en riant Robert Maltais, alias Jos Maquillon.

«Ce sera une toute nouvelle fabuleuse», a constaté le doyen des comédiens âgé de 87 ans, Réal Payette.

Avec un investissement de 1,4 million $, Diffusion Saguenay espère prolonger la vie de la «Fabuleuse» au minimum pour un autre cinq ans.

«C'est un véritable moteur économique», a affirmé le président de Diffusion Saguenay, Pierre Mazurette, qui croit que si la pièce «Broue» a pu durer 38 ans, la «Fabuleuse» devrait pouvoir surpasser cette marque.

Le maire Jean Tremblay a été encore plus loin en déclarant vouloir fêter le 50e de la «Fabuleuse» un jour. «C'est un spectacle unique au monde», a-t-il mentionné.

La 30e édition de la «Fabuleuse» sera présentée du 7 juillet au 19 août prochain, au Théâtre du Palais municipal de La Baie.