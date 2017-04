Le nettoyage des rues va bon train à Saguenay. Les opérations ont commencé la semaine dernière avec un quart de travail, un deuxième quart a été ajouté cette semaine et un troisième le sera la semaine prochaine.

Ce sont au total 1200 km de rue qu'il faut nettoyer. Une centaine d'employés municipaux y sont engagés, de même qu'une quarantaine de véhicules.

Il s'agit des mêmes employés affectés au colmatage des nids-de-poule. Cependant, à ce chapitre, la ville affirme qu'on est en train de reprendre le dessus, ce qui fait qu'on peut maintenant les libérer pour le nettoyage.

Les équipes s'attaquent d'abord aux artères principales, avant de s'attarder aux plus petites rues. Les opérations ont toutefois débuté avec un retard de quelques semaines, en raison de la présence de neige et du gel qui été observé la nuit encore récemment. «Il y a environ deux ans à Chicoutimi, normalement la température devait être de 4 ou 5 degrés, mais finalement c'était tombé en bas de zéro. On avait arrosé en soirée, et c'était un peu problématique le lendemain. Il faut vraiment que les nuits soient au-dessus de zéro pour opérer à plein», a souligné Jeannot Allard de la Ville de Saguenay.

Tout sera complété pour le milieu du mois de juin.