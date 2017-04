Les Canadiens veulent une longue retraite, mais ne s’y préparent pas

Les Canadiens prévoient de prendre leur retraite à 62 ans et de vivre jusqu’à 85 ans, ce qui représente l’une des périodes de retraite les plus longues au monde, les moyennes mondiales étant respectivement de 61 et 81 ans.

Malgré ces prévisions qui laissent imaginer une longue retraite, les Canadiens sont parmi les moins susceptibles de rechercher de l’information pour orienter leurs décisions financières, c’est ce que révèle une étude internationale de la HSBC parue mercredi.

Menée sur 18 414 personnes (1003 au Canada) réparties dans 16 pays, l’étude montre que seulement 42 % des Canadiens vont s’informer auprès de spécialistes, contre une moyenne mondiale de 56 %.

L’immobilier, placement à faible risque

Bien qu’ils envisagent de prendre leur retraite à 62 ans, 55 % d’entre eux prévoient de continuer à travailler un peu à la retraite. 66 % seraient même prêts à la retarder de deux ans ou plus pour profiter d’un meilleur revenu de retraite, et 44 % à travailler plus longtemps pour avoir suffisamment d’économie.

Alors que l’étude montre qu’à peine 21 % des Canadiens sont prêts à faire des placements risqués pour s’assurer une stabilité financière, l’immobilier apparaît comme une bonne façon d’épargner pour 38 % des personnes interrogées qui pensent qu’il s’agit du placement qui offre les meilleurs rendements.

La technologie pour planifier sa retraite

Enfin, près de 31 % des Canadiens comptent sur la technologie pour planifier leur retraite, en utilisant par exemple un calculateur en ligne ou encore un conseiller financier robotisé. Un pourcentage inférieur à la moyenne mondiale qui est de 47 %, et de 77 % pour la Chine.