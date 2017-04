Les frigos communautaires : un succès fou!

Fraichement sorti pour une deuxième saison, le frigo des récoltes à Roxton Pond est un succès sur toute la ligne.

«Ça a très bien été! Les gens ont répondu, le frigo, il y a eu zéro gaspillage. C'est vraiment un succès. Je ne pensais pas que quand on a parti ça, que ça ferait boule de neige comme ça», explique Nathalie Simard, agente de développement à la municipalité de Roxton Pond, et instigatrice du projet Le Frigo de nos Récoltes.

À travers le Québec, le mouvement anti-gaspillage prend de l'ampleur. On retrouve déjà une vingtaine de ces frigos communautaires.

Inspirée par les autres municipalités, la ville de Granby aura le sien d'ici quelques semaines.

«On veut mettre en place un frigo communautaire qui va être en place pour les gens ici dans la région qui ont besoin de denrées ou qui en ont trop» détaille Sylvain Dupont, de la Corporation de développement communautaire (CDC) de la Haute-Yamaska.

Ce projet nécessite peu d'entretien et de gestion, et permet d'éviter le gaspillage, un fléau au Canada. On estime que plus de 40% de la nourriture produite est jetée aux poubelles.

«De ne pas perdre ce qu'on a récolté. Ce sont des fruits et des légumes qui sont très bons, qui sont comestibles, alors pourquoi pas en faire profiter d'autres?» ajoute M. Dupont.

«Le but premier c'était ça de contrer le gaspillage parce qu'on est dans un monde de consommation excessive», déplore Mme Simard.

Dans chacune des municipalités où sont installés les frigos libre-service, on constate que les besoins sont grands.

«Chaque année, il y a plus de demandes au niveau de l'aide et du dépannage alimentaires. C'est de plus en plus difficile. La situation économique fait en sorte que c'est difficile dans la région», explique M. Dupont.

D'autres frigos libre-service feront leur apparition prochainement.

Un nouveau est attendu du côté de l'université de Sherbrooke à l'automne, et dès cet été, un deuxième sera aménagé à Roxton Pond.