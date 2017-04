Les Pays-Bas célèbrent les 50 ans de leur roi

Des centaines de milliers de Néerlandais ont participé jeudi à des spectacles, brocantes et autres festivités pour les 50 ans du roi des Pays-Bas Willem-Alexander.

Le roi a pris un bain de foule et assisté en famille à Tilburg, dans le sud du pays, au concert de 50 pianistes ainsi qu'à un spectacle de danse haut en couleurs.

Quelque 150 000 spectateurs, arborant la couleur nationale orange, étaient de la fête en ce jour férié, selon les estimations de la municipalité de Tilburg, citée par l'agence de presse néerlandaise ANP. Certains étaient sur place depuis l'aube dans l'espoir d'échanger une poignée de main avec le roi.

Déjà présent sur YouTube, Facebook et Twitter, le palais a publié à cette occasion sa première photo sur son nouveau compte Instagram "Koninklijk huis" (ou Maison royale).

On y voit le roi souriant en costume sombre et cravate orange, devant un train, accompagné de la reine Maxima et de ses trois filles, la princesse d'Orange Catharina-Amalia, 13 ans, Alexia, 11 ans, et Ariane, 9 ans.

"En route pour Tilburg, nous souhaitons à chacun un bon Koningsdag" (jour du roi), a indiqué la famille royale.

A Amsterdam, 700 000 personnes ont également célébré cet anniversaire royal, d'après l'ANP.

Pour ses 50 ans, le roi s'est confié dans une interview diffusée mercredi soir sur deux chaînes de télévision et vue par plus de 4,2 millions de téléspectateurs.

Les larmes aux yeux, il y a parlé du décès en 2013 de son frère cadet, le prince Friso, dû à un accident de ski, et de la peine de sa mère, la reine Beatrix, qui a ainsi perdu "une partie d'elle-même".

Le roi a fait part de sa volonté d'apprendre à mieux se connaître. "C'est pourquoi je dis à Amalia: connais tes propres limites", a-t-il souligné. "Va jusque là. Fais des erreurs, ce que j'ai fait, moi aussi".

Il a également évoqué "la douleur brute des proches" des victimes du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines abattu en 2014 à l'est de l'Ukraine, provoquant la mort de 298 personnes.

Le roi a par ailleurs convié vendredi dans son palais d'Amsterdam 150 personnes ayant la même date d'anniversaire que lui. Tirées au sort après avoir présenté leur candidature, elles participeront à un dîner en compagnie du couple royal, à l'issue duquel le palais sera accessible gratuitement au public durant 50 heures.