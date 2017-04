Macaulay Culkin interprète Kurt Cobain dans un nouveau clip

Macaulay Culkin incarne le leader défunt de Nirvana, Kurt Cobain, dans le vidéoclip de la chanson «Total Entertainment Forever», de Father John Misty.

Dans l’étrange vidéo, le Kurt Cobain incarné par l’acteur de «Maman, j’ai raté l’avion» se trouve à l’intérieur d’un jeu de réalité virtuelle dirigé par le leader historique américain, George Washington.

Dans une scène, Macaulay Culkin est attaché à un poteau et fouetté par le clown de McDonalds, Ronald McDonald, tandis que dans une autre séquence, il se retrouve crucifié à côté du propriétaire du chat Garfield, Jon Arbuckle, et de Bill Clinton en train de jouer du saxophone.

Ce sont Macaulay Culkin et ses partenaires du collectif d’art Four Gods and a Baby qui ont réalisé le clip. Total Entertainment Forever est le quatrième extrait de l’album bien accueilli de Father John Misty, «Pure Comedy».