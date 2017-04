Mortalité inhabituelle de baleines à bosse

Les autorités fédérales américaines enquêtent sur une mortalité «inhabituellement élevée» des baleines à bosse depuis l'année passée dans l'Atlantique, sur la côte est des États-Unis, dont l'origine reste en partie indéterminée.

«Nous avons observé un accroissement annuel important de la mortalité des baleines à bosse depuis le 1er janvier 2016 et la poursuite de ce phénomène en 2017, portant à 41 le nombre de ces cétacés retrouvés morts à ce jour sur les côtes allant du Maine à la Caroline du Nord», a précisé jeudi Mendy Garron, une scientifique de l'Agence américaine océanique et atmosphérique (NOAA).

Au vu de ces chiffres, la NOAA a mis en place un programme visant à déterminer l'origine de cette mortalité et voir s'il n'y a pas des causes environnementales plus étendues.

Le nombre considéré «normal» de baleines à bosse retrouvées mortes sur les côtes entre le Maine et la Caroline du Nord est d'environ 14 par an, a précisé Deborah Fauquier, vétérinaire au bureau de la pêche pour la protection des ressources à la NOAA.

En 2016, 26 se sont échouées sur les plages dans cette région, et pour cette année on en compte déjà 15.

Parmi les 20 baleines mortes déjà examinées par les vétérinaires et d'autres scientifiques de l'agence, dix sont mortes à cause de collisions avec des navires. Elles présentaient des marques d'un traumatisme important, comme des os brisés, ou des entailles d'hélices sur le corps.

Ce nombre de baleines tuées par des bateaux est également beaucoup plus élevé que la moyenne en la matière, qui est de 1,4 par an le long de ces côtes américaines.

La NOAA demande à ce que les navires se tiennent à une distance d'au moins 30 mètres de ces baleines qui sont protégées.

Les dix autres baleines à bosse mortes examinées à ce jour «n'avaient aucun signe de maladies infectieuses», a également dit Mendy Garron. Leur mort reste donc inexpliquée à ce jour.

La plupart des populations de baleines à bosse ont été retirées de la liste des espèces en danger d'extinction en septembre, après 40 ans de protection de cette espèce.

Selon Mme Fauquier, on compte entre 10.400 et 10.752 baleines à bosse dans cette partie de l'Atlantique Nord. Celles-ci se reproduisent dans les Caraïbes.

La NOAA a relevé 63 épisodes de mortalité anormalement élevée parmi différentes espèces de mammifères marins depuis 1991.

La NOAA explique que ce phénomène de forte mortalité «peut servir d'indicateur de la santé de l'océan et de problèmes environnementaux plus étendus qui pourraient affecter la santé humaine».