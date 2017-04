Plusieurs électeurs de Louis-Hébert déçus de perdre leur député

Plusieurs citoyens de la circonscription de Louis-Hébert s’avouaient déçus jeudi à la suite de l’annonce de la démission de leur député Sam Hamad, qui les représentait depuis 14 ans.

Une majorité d’électeurs rencontrés par le «Journal de Québec» jeudi après-midi se désolaient de la décision de M. Hamad, qui quitte complètement la vie politique pour retourner travailler au privé. «C’est de valeur parce qu’on l’aimait bien. C’est quelqu’un qui nous a toujours bien représentés», ont affirmé Gilles Turgeon et sa conjointe.

«C’est une très triste nouvelle. Je l’appréciais beaucoup», a souligné de son côté Louise Talbot, parlant «d’un vrai bon gars». «Il a fait de très belles réalisations. Avec lui, ce n’était pas seulement des promesses, c’était un gars d’action», a-t-elle ajouté.

«Tassé cavalièrement»

Plusieurs de ses partisans ont trouvé bien cavalière la médecine qu’on avait réservée à celui qu’ils avaient élu sans interruption depuis 2003. Tassé du conseil des ministres, Sam Hamad n’avait jamais pu rentrer dans les bonnes grâces du premier ministre Philippe Couillard, que certains citoyens accusent aujourd’hui pour la perte de leur député.

«Je ne l’aimais pas nécessairement, mais c’est triste que ça se termine comme ça. Ce n’était pas correct de le tasser comme on l’a fait, mais ça prend toujours un agneau sacrifié durant une crise et cette fois-là, c’était lui. Malgré tout ça, c’est encore crise après crise pour le gouvernement, ça montre que le problème est plus haut», croit Lise Larouche, qui estime avoir toujours été bien représentée par Sam Hamad.

Raison du départ critiquée

À travers les nombreux hommages, on trouvait tout de même certains citoyens heureux de voir le chapitre Sam Hamad se terminer dans Louis-Hébert. La plupart des critiques visaient les raisons du départ de l’élu, à un peu plus d’un an de la prochaine élection générale.

«Ça me fait pleurer de voir ces gens qui se disent honorés de nous représenter se sauver dès qu’ils ne sont plus ministres. On est loin du sacrifice pour la chose publique et le mieux-être d’autrui, on est dans la poursuite d’intérêts personnels mesquins. Il quitte par orgueil brisé», a déploré un citoyen qui a préféré garder l’anonymat.