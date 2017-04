Querelle autour de l’entretien d’un chemin

Exaspérée de voir une route endommagée chaque printemps par les camions de deux érablières, la municipalité de Saint-Marcellin, dans le Bas-Saint-Laurent, souhaite obtenir une compensation des entreprises.

Chaque année, le scénario se répète. Le chemin se transforme en un véritable champ de nids-de-poule, en raison des nombreux camions qui circulent, chargés d’eau d’érable. Pourtant, ce sont les citoyens qui défrayent les coûts des travaux de réfection de la route

Comme les producteurs acéricoles sont situés en «territoire non habité», ils ne paient pas de taxes à la municipalité.

Le conseiller municipal Jean-Pierre Lechasseur considère la situation comme une injustice: «Ce sont de vieux chemins de terre jaune et de "gravelle". On aimerait qu’ils prennent en considération le poids qu’il y a dans leur camion. Peut-être de le diminuer un petit peu pour pas que le chemin s’affaisse. Parce que, quand un camion passe et détruit le chemin, ce sont tous les citoyens qui paient pour ça.»

«Nous, on veut avoir une bonne entente avec eux autres. On ne veut pas arriver demain matin et dire "on bloque tout", parce que ce sont des employeurs. Ce sont des gens qui engagent des gens de Saint-Marcellin. Faut donc s’asseoir avec eux», a expliqué le maire suppléant, Paul-Émile Lévesque.

Une rencontre devrait avoir lieu entre les différents partis lundi prochain, pour trouver un terrain d’entente.