Rappel de porte-bébés Poco, Poco Plus et Poco Premium

Des porte-bébés Poco, Poco Plus et Poco Premium font l’objet d’un rappel en raison d’un risque de chute, a fait savoir jeudi Santé Canada.

«L'entreprise a déterminé qu'un enfant assis dans le porte-bébé pouvait glisser de ce dernier par les ouvertures prévues pour les jambes, ce qui présente un risque de chute», peut-on lire dans un communiqué.

Un rappel similaire a été lancé aux États-Unis.

Sont concernés par le rappel les produits Rouge Romper, Gris Koala, Bleu Bouncing des modèles Poco, Poco Plus et Poco Premium. Ils portent les numéros suivants: S12SBPR1, S12SBPR1B, S12SBPR2, S12SBPR3, S12SBPR4, F12SBPR1, F12SBPR2, S13SB IPO, S13SBPR1, S13SBPR2, S13SBPR3, S13SBPR4, F13SBPR1, F13SBPR2, F13SBPR3, S14SBPR1, S14SBPR2, S14SBPR3, S14SBPR4 et S14SBPR5.

Les porte-bébés rappelés, fabriqués au Vietnam, ont été vendus de février 2012 à décembre 2015 au Canada et aux États-Unis. Environ 5732 produits rappelés ont été vendus au Canada et 82 000 aux États-Unis.

Au Canada, aucun incident ni aucune blessure n'avaient été signalés à l'entreprise, en date du 13 avril. Quatre incidents où l'enfant est tombé ont été rapportés aux États-Unis. Deux blessures ont aussi été déclarées.

«Les consommateurs devraient immédiatement cesser d'utiliser les porte-bébés rappelés et communiquer avec Osprey Child Safety Products LLC pour savoir comment obtenir un autre coussin de siège», a souligné le ministère de la Santé.