Un bilan 2016 positif pour Sherbrooke Innopole

La région de Sherbrooke est de plus en plus attrayante en matière d’investissements et de création d’emplois, montre le rapport annuel de la corporation paramunicipale Sherbrooke Innopole dévoilé mercredi.

Selon le bilan de l’organisme, les 641 entreprises des cinq filières-clés identifiées par Sherbrooke Innopole ont généré 274 emplois nets en 2016. Ces compagnies embauchent désormais 18 166 personnes.

En parallèle, les deux tiers de ces entreprises ont annoncé des investissements en 2016, totalisant 147 millions $.

Les cinq domaines ciblés par Sherbrooke Innopole sont l'industrie manufacturière et la fabrication de pointe, les technologies propres, les technologies de l'information, la micronanotechnologie et les sciences de la vie. Ces dernières incluent l'Espace Labz, qui est actuellement en construction, tout près du CHUS Fleurimont. «Ce bâtiment est un outil économique extraordinaire et nous pourrons y accueillir des entreprises dès la mi-août», a souligné Josée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopole.

La décision du Conseil municipal de prolonger le boulevard de Portland dans le secteur du parc industriel a également contribué à l'arrivée de nouvelles entreprises sur le territoire de Sherbrooke au courant de la dernière année.

D'autres entreprises telles que Sherweb et Verbom ont aussi choisi de s'installer à Sherbrooke, créant respectivement 125 et 100 emplois l’an dernier.

Avec un bulletin aussi reluisant pour 2016, Sherbrooke Innopole a bon espoir que 2017 sera à la hauteur des attentes et des efforts des entrepreneurs.