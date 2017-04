Un étudiant suspendu pour avoir annoncé «deux esclaves à vendre»

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Un étudiant de Jacksonville, en Floride, a été suspendu pour avoir mis en ligne une petite annonce proposant «deux esclaves à vendre» pour 470 dollars, accompagnée d’une photo montrant deux autres étudiantes de son école secondaire.

Les autorités ont entamé leur enquête mercredi soir après que la publication, mise en ligne sur le site Craigslist, eut été partagée des centaines de fois sur Facebook.

«Deux femmes esclaves en bonne santé à vendre, peut-on lire dans l’annonce. En bonne condition et bonne éthique de travail. Si vous avez besoin d’une paire de mains à la ferme ou à la maison, c’est votre chance.»

Même si la publication originale a été supprimée, elle continue d’être relayée sur les médias sociaux.

«Je crois que c’est allé beaucoup trop loin, dit Autumn Olsen, une amie des deux adolescentes touchées par cette mauvaise plaisanterie. Ça n’aurait même pas dû être une blague. Je suis surprise que ce genre de choses arrivent encore en 2017.»

Suspendu par la direction de l’école, le jeune derrière cette annonce risque maintenant l’expulsion de son établissement scolaire.

«Nous ne tolérons pas ce genre de comportement et nous sommes attristés de constater que certains de nos élèves soient victimes de discrimination, peut-on lire dans un communiqué émis par la commission scolaire. La direction de l’école secondaire Fleming Island et les autorités travaillent ensemble pour améliorer le climat et la culture tout en célébrant la diversité dans cette école.»