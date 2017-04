Une apparition surprise de Johnny Depp en Jack Sparrow

Johnny Depp sera de retour au cinéma le mois prochain dans la peau du personnage de Pirates des Caraïbes, le capitaine Jack Sparrow. Toutefois, l’acteur a donné une chance aux visiteurs de Disneyland en Californie de l’apercevoir en chair et en os, mercredi.

Johnny Depp a en effet ravi ses admirateurs en faisant une apparition surprise dans la peau de Jack Sparrow.

La vedette a interagi avec les personnes se trouvant à bord d’un bateau en prétendant vouloir en prendre les commandes. Il a également accueilli les admirateurs en dehors du bateau en s’appuyant sur le rebord d’un balcon. Ils ont ensuite partagé ses exploits sur les réseaux sociaux.

Inspirés à l’origine de l’attraction Pirate des Caraïbes de Disneyland, les quatre films relatant les aventures de Jack Sparrow ont généré au total plus de 3,7 milliards de dollars (environ 3,4 milliards d’euros) au cinéma dans le monde entier. Dans le cinquième volet, La Vengeance de Salazar, le capitaine Jack Sparrow défiera son ennemi juré, le pirate fantôme Salazar, incarné par Javier Bardem.

La visite de l’acteur ce mercredi à Disneyland n’est pas une première. Il a en effet plusieurs fois enfilé le costume du personnage emblématique pour rendre visite à des enfants malades au Great Ormond Street Hospital de Londres. L’acteur a un lien particulier avec cet hôpital puisque sa fille de 17 ans, Lily Rose, y avait été traitée pour son insuffisance rénale en 2007. En s’exprimant au sujet de ses visites à l’hôpital dans l’émission de Graham Norton en 2015, Johnny Depp avait affirmé : « Quand ma fille était malade à Great Ormond Street (hôpital), c’était la période la plus sombre de ma vie. J’avais toujours fait ces visites, mais après cette expérience, elles sont devenues de plus en plus importantes ».