Whitney Houston: un documentaire relance les rumeurs de bisexualité

Le documentaire Whitney: Can I Be Me a été présenté au Tribeca Film Festival hier soir. Les proches de la chanteuse s’y confient sur leur relation avec elle. Parmi les contributeurs évoqués dans le film, la meilleure amie et assistante de Whitney Houston, Robyn Crawford, avec laquelle elle aurait eu des relations sexuelles.

L’ancienne styliste de la vedette, Ellin Lavar, a relancé la rumeur. «Je ne pense pas qu’elle était homosexuelle, je pense qu’elle était bisexuelle. Robyn était un refuge pour elle... dans lequel Whitney trouvait la sécurité et le réconfort.»

Ce n’est toutefois pas la première fois que la relation entre Robyn Crawford et Whitney Houston intrigue. Les deux jeunes femmes se sont rencontrées alors qu’elles n’étaient qu’adolescentes à East Orange, dans le New Jersey, et leur relation a fait l’objet de rumeurs durant plusieurs années, même lorsque Whitney Houston était mariée à Bobby Brown.

«Robyn et Whitney étaient comme des jumelles, a confié Kevin Ammons, membre de la sécurité de la chanteuse, dans le film, ainsi que le rapporte People.com. Elles étaient inséparables. Elles avaient un lien, et Bobby Brown n’a jamais pu effacer Robyn. Il voulait être l’homme de la relation.»

L’ancien garde du corps de Whitney Houston, David Roberts, explique que Bobby Brown et Robyn Crawford se battaient «pour l’affection de Whitney», jusqu’à ce que la meilleure amie de la vedette cesse de travailler à ses côtés, après la tournée My Love is Your Love en 1999.

«Ça a précipité la chute de Whitney. Robyn était la personne qui lui faisait garder la face», a ajouté Ellin Lavar.

Ce documentaire a été fait sans l’accord ni la participation de la famille de Whitney Houston. Bobby Brown, Robyn Crawford et la maman de Whitney Houston, Cissy, ont refusé les demandes d’interviews, et ses héritiers auraient même essayé de faire annuler le documentaire, ainsi que le rapporte Nick Broomfield.

Whitney Houston est décédée le 11 février 2012, après avoir été retrouvée inconsciente dans sa baignoire.