150 résidences entourées par l’eau du fleuve Saint-Laurent

Les inondations continuent de faire des dégâts en Mauricie. C'est le cas notamment à Sainte-Anne-de-la-Pérade, en bordure du fleuve Saint-Laurent.

La situation varie énormément d’heure en heure, et vers 11h ce matin, le niveau était particulièrement élevé en raison de la marée haute.

La situation est préoccupante, et la municipalité a donc rendu accessible près de 1400 sacs de sable aux résidents.

On dénombre près de 150 résidences et chalets à Sainte-Anne-de-la-Pérade, deux îles sont particulièrement touchées : l’île du Sable et l’île du Large.

«La majorité des résidents ont des pompes, donc ils pompent au niveau des caves. Il n’y a pas vraiment eu de dégâts actuellement», a indiqué Jacques Taillefer, le directeur général de la municipalité.

Selon les autorités, l’eau devrait commencer à baisser dimanche. D’ici là, les sinistrés tentent tant bien que mal de tenir l’eau à l’extérieur de leur propriété.