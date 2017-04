Bye Bye bourrelets!

Le beau temps se pointe et quelques kilos non désirés ont enrobé votre silhouette. Comment s’en débarrasser? Les régimes miracles n’existent pas, mais notre pharmacien a de bons trucs pour vous.

Jean-Yves Dionne vous le dit, la clef pour perdre du poids, c’est de changer vos habitudes de vie, oubliez la pilule amaigrissante magique sans faire d’efforts, ça n’existe pas! Voici ses conseils :

Manger mieux, pas moins!

Diminuer les aliments riches en sucre et en féculents raffinés soit les fameux 4 P: pains, pâtes, patates et pâtisseries.

Surveillez l’index glycémique: la capacité d’un aliment de faire monter votre sucre (glycémie) dans le sang. Plus l’aliment est raffiné/industriel/néfaste food/blanc, plus votre sucre monte, plus vous engraissez. C’est le principe des diètes Montignac, Dukan, The Zone, Scarsdale, etc.

Augmentez les aliments bruts (complets, non raffinés, crus, naturels, etc.), les fibres alimentaires, les aliments protéiques et les aliments gras!

Coupez les boissons gazeuses, sucrées ou non, ce sont votre pire ennemi pour le poids santé; elles augmentent vos risques d’embonpoint, de diabète, etc.

Buvez de l’eau: encore et toujours la meilleure boisson, sans calorie, sans risque. C’est le meilleur «dépuratif» qui soit

Qu’est-ce qui aide à maigrir?

Les protéines alimentaires augmentent le métabolisme

Le thé vert augmente le métabolisme

Les fibres alimentaires diminuent l’appétit et remplissent l’estomac

Les aliments gras augmentent la satiété; vous aurez donc faim moins vite

Manger en conscience. Prenez le temps d’apprécier ce que vous mangez et avec qui vous le mangez. Vous en retirerez plus de plaisir et aurez moins l’impression de vous priver.

Bouger: faire de l’exercice, n’importe lequel, au moins 20 minutes par jour 5 jours semaine. Quelque chose qui donne chaud et fait respirer!

Diminuer le plus possible:

Néfaste food (alimentation industrielle)

Farines blanchies et autres féculents blancs (riz blanc, patate, etc.)

Sucres rajoutés

Pesticides

Augmenter:

Les légumes colorés (verts, rouges, etc.) foncés

Les aliments gras

Les épices et fines herbes (toutes)

Gingembre, piments, currys, ail, etc.

Les sources de protéines

Œufs, noix, légumineuses (fèves et pois), viandes de qualité, poissons, graines (chia, lin, sésame, chanvre)

Les fruits colorés foncés, idéalement entre les repas

L’eau

Eau (filtrée), thé, infusions, café

Vous êtes perdu dans tous ces messages de poids, perte de poids, etc., consultez une nutritionniste clinicienne.