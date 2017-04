Des députés libéraux en ont assez d’être traités de «corrompus»

De nombreux députés du Parti libéral du Québec (PLQ) en ont assez de se faire coller l’étiquette de «corrompus» en lien, entre autres, avec les révélations faites par notre Bureau d’enquête cette semaine.

Ce sont surtout les plus jeunes, ceux élus après le départ de Jean Charest en 2012, qui disent souffrir de ces préjugés.

Normalement, les libéraux serrent les rangs, ne font pas de sorties publiques et laissent les députés concernés par un dossier faire des déclarations.

Mais TVA Nouvelle a parlé dans les dernières heures avec plusieurs sources libérales, autant à la permanence du parti qu’au sein des élus, et les langues se délient. Plusieurs en ont assez d’être associés à l’ère Charest, et ils veulent qu’il y ait une coupure avec cette époque. Là-dessus, il y a une solidarité.

«Je vais dire comme mes collègues, moi aussi je suis écœuré d’entendre ça, a déclaré Michel Matte, député de Portneuf. Ce n’est pas vrai que toute la classe politique est corrompue. Je ne suis pas d’accord là-dessus.»

«On ne va pas se le cacher, les journées ne sont pas toujours faciles», lâche Pierre Michel Auger, représentant libéral de la circonscription de Champlain.

«C’est sûr qu’on a eu une période difficile cette semaine», concède le député des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevarie.

Mais sur d’autres dossiers, l’apparente solidarité s’effrite. Les déclarations du président du syndicat des policiers de Montréal, Yves Francoeur, ont fait réagir. Ce dernier a dit publiquement jeudi qu’une enquête avait été bloquée et que celle-ci concernerait un élu en place et un ex-député. Selon ce que TVA Nouvelles a appris, il est clair que cette déclaration a créé un climat de suspicion et que tout le monde se demande qui est l’élu en question.

«Il est évident que ça vient nous chercher tous, parce que le chapeau ne nous fait pas. On ne le mérite pas», estime André Drolet, député de Jean-Lesage.

«Ce n’est pas une période facile, mais moi, je suis tout à fait confortable dans mon travail, a déclaré vendredi Luc Fortin, ministre de la Culture et député de Sherbrooke. Je sais que je fais partie d’un gouvernement qui est intègre, sous le leadership d’un premier ministre qui est extrêmement intègre.»

«Ce n’est plus comme ça aujourd’hui, assure pour sa part le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux, aussi député de Nelligan. De toujours ramener les choses au passé, ça nous fait perdre de vue les choses importantes qu’on est en train d’imprimer qui vont amener le Québec dans la bonne voie. Moi, je regarde vers l’avant.»

Et la pression monte sur le chef de cabinet du premier ministre, Jean-Louis Dufresne. Les gens à qui nous avons parlé ne le diront jamais à la caméra, mais ils sont nombreux à estimer qu’il doit partir. Selon eux, son départ serait justifié pas seulement à cause des révélations de cette semaine, mais aussi parce qu’il a été incapable de gérer la crise de cette semaine et d’aider le PLQ à retrouver ses lettres de noblesse.

-D'après les informations de Véronique Prince