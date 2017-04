Des radars militaires américains développés à Trois-Rivières

Une microentreprise en démarrage de Trois-Rivières, Pegasi Systems international, s'emploie actuellement à mettre au point un radar mobile dont elle a obtenu la propriété intellectuelle pour le compte de l’armée américaine.

Ce radar d'instrumentation sera utile non seulement pour localiser et suivre le déplacement d'aéronefs militaires, mais aussi pour en établir à distance les modèles et toutes les caractéristiques de fonctionnement. Les radars «vont faire de la confirmation pour leurs équipements. Ils vont dire "tel avion va aller à telle vitesse ou ils vont faire des scénarios d'attaque, des scénarios ou un avion arrive de l'extérieur"», a expliqué Alexandra Krissy Martel, la présidente de l'entreprise.

Deux prototypes sont déjà en usage au sein de la US Navy et de la US Army.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’armée américaine a dû se trouver vers Trois-Rivières pour trouver une entreprise capable de développer le matériel espéré. «En fait, notre expertise est très rare. Donc, ils sont très contents de pouvoir nous engager pour faire ça», a mentionné Mme Krissy Martel.

Pegasi est installée dans le Technocentre de Trois-Rivières, où l’on est ravi de son succès. «On est franchement étonnés du développement de l'entreprise qui compte cinq employés», a indiqué Francis Brouillard d'Innovation et développement Trois-Rivières.

L’entreprise entend étendre au secteur civil l'usage de son radar et en fabriquer dans une usine qui devrait être construite à Trois-Rivières.