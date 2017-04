EXCLUSIF | Sports Experts investit 10 millions

La plus grande chaîne de magasins de sport au Québec, Sports Experts, investit 10 millions de dollars dans son commerce du centre-ville de Montréal, a appris TVA Nouvelles. Plus de 30 emplois seront créés, ce qui fera passer le nombre d’employés à plus de 120 dès mercredi prochain, le jour de l’ouverture.

La superficie du magasin rue Sainte-Catherine passera de 40 000 à 60 000 p2, ce qui en fera le plus grand des Sports Experts au Québec.

Une des particularités sera toutefois le virage technologique. Modules hologrammes, enseignes automatisées, bornes interactives. Au total, plus de 120 000 pieds de fils sont nécessaires pour tout relier.

«L’idée derrière la rénovation c’est d’abord d’améliorer et d’amener l’expérience client à une expérience qui est vraiment plus poussée, plus technologique, où les gens vont avoir une certaine immersion dans le magasin avec différents aspects», explique Paul-André Goulet, propriétaire d'une dizaine de Sports Experts dans la région de Montréal.

Écrans haute définition

Il y a 62 Sports Experts au Québec. La chaîne a récemment modernisé certains de ses magasins. Celui du centre-ville va plus loin, avec notamment des écrans géants haute définition et un appareil «unique» pour mesurer les pieds en trois dimensions.

«Nous, au niveau du commerce de détail, dans le sport, ce sont des augmentations année après année, au même titre que les épiceries, comme les pharmacies, mais le commerce est quand même un univers en mouvement, en changement, il faut toujours s’adapter, investir, c’est vrai dans toutes les industries», ajoute M. Goulet.

Selon le Conseil québécois du commerce de détail, les ventes au Québec ont augmenté de 5,4 % de 2016 à 2017 (pour les deux premiers mois de l’année). Le secteur des articles de sports est l’un de ceux qui ont connu la plus grande progression avec 16,4 %.