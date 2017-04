FaceApp vous vieillit et ajoute un sourire sur vos photos

Disponible depuis quelques jours sur l’App Store et le Play Store, l’application FaceApp remporte un énorme succès.

Vous éprouvez des difficultés à faire un joli sourire devant vos amis pour une photo souvenir? Heureusement, il y a désormais l’application FaceApp, un logiciel exploitant une technologie avancée d’analyse faciale, qui permet de transformer le visage du sujet de la photo en lui ajoutant un joli sourire, sans aucune manipulation supplémentaire.

Yaroslav Goncharov, le créateur de l’application, ne s’attendait sans doute pas à un tel succès pour son logiciel. Depuis quelques jours, FaceApp fait partie des applications les plus téléchargées sur l’App Store et le Play Store.

Outre le visage souriant, FaceApp propose différents autres «filtres» à appliquer à ses photos, avec notamment le vieillissement du visage, le rajeunissement, le changement de sexe ou l’effet «spark», qui permet d’améliorer automatiquement la qualité du selfie pour obtenir un cliché que l’on sera fier d’exhiber sur les réseaux sociaux!

De nombreux internautes se sont amusés à convertir des clichés d’hommes politiques et de personnalités en utilisant les différents filtres de l’application, participant ainsi à entretenir le buzz autour du logiciel.

Depuis quelques jours, l’application est également victime d’un mauvais buzz. Taxé de racisme à cause de son filtre «spark» qui a tendance à blanchir la peau, le créateur de l’application a expliqué que le logiciel qu’il avait créé étudiait le comportement des utilisateurs et s’appropriait ainsi les tendances. Étant donné que le logiciel connaît un plus gros succès en Europe, l’intelligence artificielle a acquis de mauvais réflexes et assimilé la blancheur de peau comme un signe naturel de beauté. Une erreur qui devrait être corrigée avec l’une des prochaines mises à jour du logiciel.