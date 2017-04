Grève des ingénieurs de l’État: impact à prévoir sur les chantiers

Quelque 1400 ingénieurs de l’État, dont 900 qui travaillent pour le compte du ministère des Transports, seront en grève générale illimitée dès le 10 mai, ce qui aurait une incidence certaine sur les chantiers.

«Si nous on ne travaille pas, il y a un paquet de monde qui ne travailleront pas», a indiqué Marc-André Martin, président de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ)

«On a à peu près 400 millions $ de travaux qui dorment sur les bureaux des ingénieurs au ministère de l’Environnement pour des autorisations. Si on est en grève, il y 400 millions $ en travaux municipaux qui ne se feront pas», a-t-il également indiqué, lors d’une entrevue accordée à l’Agence QMI, vendredi.

Expertise

Le syndicat demande qu’une augmentation de salaire de l’ordre de 20 % soit accordée à ses membres. Selon M. Martin, cela permettrait au gouvernement du Québec d’engager des ingénieurs plus expérimentés pour mieux encadrer les contrats octroyés au secteur privé.

«À partir du moment où on décide d’aller en sous-traitance, on demande que la personne qui gère le dossier au gouvernement ait une expertise similaire à la personne qui gère le dossier au privé», a expliqué le président de l’APIGQ.

«On ne peut pas avoir quelqu’un qui sort de l’école qui négocie des honoraires de conception avec quelqu’un qui travaille chez Roche depuis 25 ans. C’est sûr qu’on va se faire flouer», croit M. Martin.

Le syndicat demande également des formations plus pertinentes et de meilleurs outils de travail, comme des logiciels plus performants.

Pour l’instant, M. Martin affirme que le Conseil du trésor, responsable de la négociation, fait la sourde oreille. Le ministère aurait même déjà menacé de recourir à une loi spéciale pour les ramener au travail, tel que ce fut le cas pour les juristes de l’État, en février dernier.

«C’est une négociation unidirectionnelle. Ils ont des demandes, mais ils ne font pas d’offres», a-t-il déploré.

Les membres de L’APIGQ sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2015.