Hydro-Québec remplace un poteau qui semait l'inquiétude

Un poteau d'Hydro-Québec à proximité d'une école à Magog faisait craindre le pire aux parents d’élèves d'une école située à proximité, parce qu’il était incliné. Après plusieurs plaintes, la société d'État a finalement décidé de s'attaquer au problème.

«Ça fait dix ans que c'est comme ça, explique un citoyen. Quand les gens reculent, il y en a beaucoup qui l’accotent... À un moment donné, c'est dangereux pour les élèves, et pour le monde autour aussi.»

«S'il arrive un vent ou quelque chose, arrangé comme c'est là, le poteau peut tomber», déplore un autre citoyen.

Chaque année, l'inclinaison du poteau devenait de plus en plus grande.

«Peut-être qu'il penche un peu plus, raconte un employé de l’école primaire. C'est sûr que si on le regarde comme ça, on dirait qu'il tient juste par les fils. Des fois, il y a beaucoup de gens ici qui circulent, des enfants, donc ça peut être dangereux. Il était temps qu'il fasse quelque chose...»

Malgré les apparences, Hydro-Québec se fait rassurante. Le poteau ne présentait aucun danger pour les citoyens.

«Il a l'air intimidant avec l'aspect qu'il a, mais il a encore un bon moment de vie utile, explique Ginette Cantin, porte-parole de la société d’État. Comme on est dans un secteur où il y a beaucoup de gens qui circulent, on fait des travaux de manière préventive.»

Un nouveau poteau a été installé l'automne dernier, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'Hydro-Québec a effectué les travaux.

«On a été avisé ce matin que l'électricité était coupée, pour qu'ils puissent faire le transfert du transformateur et des lignes sur l'autre poteau, et que l'autre soit retiré», relate une enseignante de l'école primaire.

Ces travaux arrivent à point puisque d'ici l'été, la ville de Magog investira des centaines de milliers de dollars en travaux pour assurer la sécurité autour de ses écoles. Un nouveau trottoir sera aménagé près de l'école Deux-Soleils.