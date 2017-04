John Mayer prévient ses fans: «Pas de portable à mon spectacle»

Vendredi et samedi soir prochain à la salle de Fillmore à San Fransisco, John Mayer et Dave Chappelle vont présenter au public le spectacle intitulé «Controlled Danger», un spectacle hybride entre comédie musicale et spectacle humoristique.

Mais le chanteur prévient ses fans qu'ils n’auront absolument pas le droit d'utiliser leurs téléphones portables pendant la représentation.

Ceux qui amèneront leur appareil devront le mettre dans une pochette fermée avec un cadenas.

«C'est un spectacle avec une INTERDICTION FORMELLE D'UTILISER SON TÉLÉPHONE, peut-on lire sur le site internet du Fillmore. Une fois sur place, tous les téléphones et les montres connectées devront être placés dans des poches Yondr qui seront déverrouillées à la fin du spectacle.»

Amis depuis un bout de temps, ça n'est pas la première fois que John Mayer et Dave Chappelle jouent ensemble. John Mayer était déjà apparu dans un sketch de l’émission The Chappelle's Show tandis que Dave Chappelle était monté sur scène le 17 avril dernier pendant le concert de son ami afin de rende hommage à Charlie Murphy, un membre de son émission mort le 12 avril d'une leucémie.

Là encore, les deux compères avaient demandé à la foule de ne pas utiliser leurs portables et de n'utiliser seulement que leur mémoire pour se rappeler de ce moment.