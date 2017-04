Khloe Kardashian poursuivie à cause d’une photo

On ne plaisante pas avec le droit d'auteur. C'est du moins ce que doit se dire Khloe Kardashian alors qu'elle est sous le coup d'une poursuite judiciaire pouvant lui coûter la bagatelle de 150 000$.

D'après People.com, qui a eu accès au dossier judiciaire, c'est l'agence Xposure Photos qui poursuit la star sous prétexte que l'une de ses photos où l'on voit Khloe et l'une de ses sœurs en train de dîner à Miami, a été modifiée pour effacer les informations relatives aux copyrights puis postée sur Instagram.

Il s'agirait d'une photo postée en septembre 2016 sur laquelle on voit Khloe Kardashian en manteau camel.

Les dirigeants de l'agence ont aussi fait valoir que la vedette n'avait pas demandé l'autorisation d'utiliser leur photo et que cette publication lui avait fait perdre sa valeur.

On peut aussi lire dans le document: «Khloe Kardashian utilise Instagram dans un but promotionnel et principalement pour promouvoir son propre business, ses produits et ses services. Elle a donc rendu disponible une photo à 67 millions de followers mais aussi à des consommateurs de news qui auraient sans doute été intéressés de voir cette image dans des magazines qui sont les clients du plaintif».

Les soeurs Kardashian sont effectivement réputées pour baser leur promotion sur les réseaux sociaux.

D'après Michael Heller, le dirigeant de la firme Talent Resources, Khloe Kardashian gagne jusqu'à 250 000$ par post sponsorisé alors que Kim Kardashian peut gagner jusqu'à 500 000$ pour un seul post. La somme demandée par l'agence se révèle donc dérisoire par rapport au salaire de ces vedettes.