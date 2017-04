La saison de ski se prolonge dans l’est de la province

Les skieurs désireux de faire encore quelques descentes avant de remiser leurs skis pour l’été peuvent prendre la route de l’Est-du-Québec, où la saison de ski se poursuit les fins de semaine dans plusieurs stations.

Les fortes accumulations de neige reçues au cours de la saison hivernale combinée au temps frais que l'on connaît depuis le début du printemps permettent d'ailleurs aux skieurs et planchistes de bénéficier d'excellentes conditions.

Au Parc du Mont-Comi, à Saint-Donat-de-Rimouski, la totalité des pistes est praticable. Vendredi matin, on pouvait constater qu’elles sont toutes enneigées.

On ne parle toutefois pas d’une année record pour la station, et ce, malgré les huit mètres de neige reçus depuis le début de la saison.

«Une des choses qui est arrivée cette année, au télésiège numéro 2, y’avait tellement de neige qu’il a fallu qu’on enlève de la neige sous le télésiège! On pouvait serrer la main des gens qui étaient à côté. On avait une douzaine de pieds de neige en dessous. Assez impressionnant de voir ça», a raconté en riant le directeur général, Germain Barrette.

Au cours des derniers jours, 15 centimètres de neige supplémentaires ont été reçus à la station. Ce n’est toutefois pas suffisant pour maintenir la station ouverte tous les jours. «Durant la semaine, on a de moins en moins de gens qui viennent skier. C’est sûr qu’on ouvre pour les grands amateurs la fin de semaine. Du mercredi au vendredi, ça ne vaut plus vraiment la peine. On est vraiment en fin de saison, c’est le ski de printemps. C’est une qualité de neige qui est différente. Donc souvent les gens viennent quand il fait soleil», a expliqué la directrice aux communications et marketing au parc du Mont-Comi, Valérie Belleau-Arsenault.

Le parc du Mont-Comi réévaluera la situation au cours des prochains jours, mais n’écarte pas la possibilité de demeurer ouvert pour la première fin de semaine de mai.

Pour les stations de l’Est-du-Québec encore ouvertes, le défi demeure d’attirer assez d’amateurs pour rentabiliser leurs opérations, mais aussi de conserver une qualité de neige acceptable.