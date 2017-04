La Ville veut se réconcilier avec les peuples autochtones

La Ville de Montréal entreprend une démarche de réconciliation avec les peuples autochtones.

En présence du chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, le maire Denis Coderre a annoncé que la démarche bénéficiera d’un budget de 340 000 $ cette année et que des actions concrètes seront posées.

L’initiative, en 2017, visera à «améliorer la connaissance des Montréalais sur la contribution des Peuples autochtones à l'histoire de la Ville; valoriser l'histoire et les cultures autochtones à Montréal; et former les employés de la Ville à l'histoire ainsi qu'aux réalités autochtones».

Il y aura aussi des «gestes symboliques forts», a promis le maire Coderre. Un de ces gestes sera la modification, mentionnée en février dernier, des armoiries de la Ville de Montréal «afin d'y intégrer un symbole significatif au plan historique et culturel qui reflètera la contribution des Peuples autochtones».

Le nouveau symbole sera déterminé par un comité-conseil formé d'un représentant des trois communautés mohawks de Kahnawake, d'Akwesasne et de Kanesatake, d'un aîné des Premières Nations, d'un leader culturel de la communauté autochtone de Montréal et d'un représentant de la Ville de Montréal.

«En amorçant ce processus de réconciliation avec les Peuples autochtones, la Ville reconnaît ainsi la place qu'ils ont occupée et occupent toujours dans l'histoire et le développement de Montréal», a affirmé M. Coderre, vendredi.

«Je salue l'initiative du maire Denis Coderre et la volonté de la Ville de Montréal de s'engager dans un véritable processus de réconciliation avec nos peuples, a pour sa part dit le chef de Ghislain Picard. Reconnaître notre histoire, respecter nos cultures et promouvoir nos valeurs deviennent maintenant un incontournable.»