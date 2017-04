La violence verbale fait toujours des ravages chez les jeunes

La sécurité, l'intimidation et la violence sont trois sujets qui intéressent la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

Tous les élèves de la quatrième année du primaire jusqu'au cinquième secondaire ont été sondés sur ces thèmes.

C'est le moyen qu'a trouvé la Commission pour améliorer son plan de lutte. Les mêmes questions seront posées tous les deux ans pour comparer les réponses et ajuster les mesures entreprises.

À la lumière des résultats obtenus dans cette deuxième édition du questionnaire, du travail reste à faire.

Même si les répondants se sentent plus en sécurité dans leurs établissements qu'au moment du premier sondage, ceux qui disent vivre de l'intimidation sont plus nombreux.

C'est la violence verbale qui serait la plus utilisée, et ce dans les corridors, la cour de récréation et sur les réseaux sociaux.

La banalisation des mots expliquerait ce chiffre selon la directrice des services éducatifs, Johanne Allard, car 99 % des élèves ont admis ne jamais être témoins d'intimidation sur internet ou en avoir vu qu'une seule fois.

Un autre problème inquiète: 69 % des témoins d'acte d'intimidation ne dénoncent pas au secondaire et ils sont plus d'un sur deux au primaire.

Des interrogations sont soulevées; les intervenants se concentreront sur la dénonciation et la conscientisation des témoins.

Des mesures seront implantées à ce sujet.

La Commission scolaire a donné un atelier-pilote sur le pouvoir des témoins dans une école primaire. Le sondage de l'établissement montre que 100 % de ces jeunes dénoncent maintenant l'intimidation.