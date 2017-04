Les corps de 19 chiens retrouvés à Cap-Santé

Un citoyen de Cap-Santé a trouvé 19 carcasses de chiens empilées les unes sur les autres en bordure de la route 358 lundi dernier.

L’individu a immédiatement contacté la police pour rapporter sa macabre découverte.

«Il y a une enquête en cours, je n’ai pas plus de détails», a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ) Christine Coulombe.

Les bêtes, en état de décomposition avancée, se trouvaient entre la sortie de l’autoroute 40 et le viaduc de cette même autoroute.

Selon nos informations, une autre carcasse de chien avait été retrouvée tout près de là trois ou quatre jours plus tôt, mais les autres bêtes n’avaient pas été remarquées. Un lien avec ce premier chien mort porterait le nombre total de bêtes à 20.

La triste nouvelle a rapidement été propagée sur les réseaux sociaux, alors que plusieurs internautes souhaitent retrouver la ou les personnes qui ont placé les bêtes mortes à cet endroit.

«Il s’agit de chiens adultes, des chiens de berger ou de chasse, avec un long museau», a expliqué Jessica Pimparé Pelletier, une résidente de Portneuf.

«Ils ont probablement été mis là en même temps, l’automne passé, vu l’état de décomposition, a ajouté Mme Pimparé Pelletier. Les carcasses n’étaient pas démembrées. Les chiens ont probablement été tués empoisonnés ou ils sont peut-être morts de faim aussi.»

Kathleen Marcotte, responsable du refuge l’Arche de Kathleen et des chiens errants de la municipalité de Cap-Santé, a pris connaissance de l’événement vendredi matin.

«Je n’ai pas eu de plainte ou quoi que ce soit et ça me surprendrait beaucoup que ces chiens viennent de Cap-Santé. On a fait le recensement il y a deux ans et Cap-Santé est très bien contrôlée au niveau des animaux. Ils peuvent venir d’une municipalité voisine par contre», a indiqué Mme Marcotte.

Un événement semblable est survenu il y a cinq ans, toujours à Cap-Santé. Plus d’une vingtaine de chiens de traîneau avaient été retrouvés morts lors d’un seul hiver sur le terrain d’une résidence du rang 9.

- avec la collaboration d’Amélie St-Yves