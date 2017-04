Les producteurs de sirop d’érable se tournent vers le Royaume-Uni et l’Inde

Le gouvernement fédéral a annoncé son soutien à l’industrie acéricole canadienne afin de développer de nouveaux marchés, notamment ceux du Royaume-Uni et de l’Inde.

L’aide gouvernementale pourra atteindre jusqu’à 1,5 million $, tel qu’annoncé vendredi par les députés fédéraux Jean-Claude Poissant et Denis Paradis, au nom de Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Provenant du programme Agri-marketing de Cultivons l'avenir 2, l’aide servira notamment à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec qui «orientera ses activités de relations publiques et ses publicités vers la promotion des produits canadiens au Royaume-Uni et elle lancera des produits du sirop d'érable sur le marché indien». La Fédération est déjà active, entre autres, dans les marchés du Japon et des États-Unis.

«Les activités comprennent des articles dans les médias, des billets dans les médias sociaux et dans les blogues, une participation aux salons professionnels, aux événements gastronomiques et aux événements commerciaux, des visites éducatives et des tournées de promotion», a indiqué le ministère fédéral de l’Agriculture.

«Le sirop d'érable est un des fleurons du Canada et nous sommes fiers qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada collabore avec les producteurs acéricoles du Québec pour le faire connaître et apprécier à l'étranger, a déclaré Serge Beaulieu, président, Fédération des producteurs acéricoles du Québec, présent au moment de l’annonce. C'est en travaillant ensemble qu'on peut développer de nouveaux marchés pour notre or blond.»

En 2016, la valeur des exportations canadiennes de produits de l'érable était d'environ 380 millions $, a souligné Agriculture et Agroalimentaire Canada.