Patrick Huard dans un road movie de Jean-François Pouliot

Associé aux succès commerciaux «La guerre des tuques 3D», «Les 3 p’tits cochons 2» et «Votez Bougon», Jean-François Pouliot s’éloigne des films grand public. Le réalisateur planche actuellement sur «What You Need», une œuvre à petit budget qui mettra en vedette Patrick Huard.

«C’est un film qu’on va tourner pour 1,5 million $, a-t-il confié, jeudi, lors de la remise du prix Guichet d’or 2016. Je veux une équipe de moins de 20 personnes. C’est un road movie avec Patrick Huard et une comédienne d’Afrique, Kansiime Anne.»

Non aux contraintes

Si son prochain long métrage est encore une comédie, il pourrait néanmoins en surprendre plus d’un, car il est décrit comme l’improbable et intrigante rencontre entre «L’emmerdeur» et «Bagdad Café».

«C’est un univers un peu déjanté, a précisé le cinéaste. Le propos est quand même sérieux: ça traite de la codépendance affective et de la difficulté qu’ont les êtres humains à gérer la solitude existentielle qui nous habite tous.»

Pour Jean-François Pouliot, qui cosigne aussi le scénario, aucun compromis n’était possible quant à l’attribution des rôles à la vedette québécoise et la star ougandaise. C’est pourquoi il a préféré travailler avec moins d’argent qu’à l’habitude.

«Je me suis rendu compte qu’à gros budget, on m’imposerait des acteurs qui ne sont pas nécessairement les bons pour faire ce film-là parce que c’est un ¨road-movie¨ de deux personnes et que le rôle féminin est tellement particulier.»

Voyager léger

Si tout se déroule comme prévu, le tournage de 40 à 50 jours de «What You Need» aura lieu en anglais, en août et septembre. L’équipe de Jean-François Pouliot pourrait s’installer en Alberta.

Le cinéaste a choisi de ne pas s’encombrer d’une tonne d’appareils pour son nouveau projet. «C’est un peu comme de vieux routiers avec les outils des ¨kids¨. On va (voyager) léger comme les ¨kids¨ qui font des films maintenant», a-t-il imagé.

Une offre limitée en salle est prévue pour mars 2017. Le réalisateur veut davantage mettre l’accent sur une sortie web et une offensive liée aux réseaux sociaux. Une version française doublée, notamment par Patrick Huard, doit aussi voir le jour.