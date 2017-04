Schwarzenegger espère que Washington respecte l'accord de Paris

L'acteur et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a dit vendredi espérer que les États-Unis ne se retireraient pas de l'accord de Paris sur le climat, à l'issue d'une rencontre avec la maire de la capitale française, Anne Hidalgo.

Interrogé sur un éventuel retrait, à quelques jours d'une nouvelle session de négociations sur la mise en oeuvre de l'accord à Bonn, il a lancé : «J'espère que non !»

Le président Donald Trump doit faire connaître sa décision avant de se rendre au sommet du G7 en Italie les 26 et 27 mai.

Arnold Schwarzenegger, fondateur de l'organisation R20, qui regroupe des gouvernements régionaux, était venu à Paris signer un accord de coopération dans la lutte contre le dérèglement climatique avec Mme Hidalgo, présidente de C40, une fédération de 90 grandes villes du monde.

Aux termes de cet accord, «les villes et les régions les plus puissantes du monde ont convenu d'élaborer ensemble des plans d'action pour le climat et de s'entraider dans la mobilisation de financements privés en faveur de projets d'infrastructures «vertes», a précisé la Mairie de Paris dans un communiqué.

Rappelant son action à la tête de la Californie, «Terminator» a souligné que «les gouvernements sub-nationaux comme les villes, les États et les provinces ont une responsabilité énorme» dans ce combat mais aussi «un formidable pouvoir».

«Nous pensons que nous ne devrions pas simplement confier aux gouvernements nationaux ou aux capitales du monde entier la responsabilité de réduire les gaz à effet de serre», a-t-il dit à la presse à l'issue de la signature.

«Tous les grands mouvements dans le monde ont commencé au niveau local», a souligné l'ancien gouverneur, citant notamment le mouvement pour l'indépendance de l'Inde ou la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud.

De son côté, Anne Hidalgo a salué en Arnold Schwarzenegger «un grand porte-parole et un grand acteur des questions relatives au changement climatique». «Ensemble, nous allons pouvoir rassembler toutes nos forces et agir» pour que la transition écologique «puisse devenir une réalité», s'est-elle réjouie.

Arnold Schwarzenegger devait rencontrer vendredi soir le président français François Hollande à l'Elysée.