Travaux exigés au port de Matane

Le député péquiste de Matane-Matapédia Pascal Bérubé demande à son tour des investissements rapides pour le Port de Matane.

L'infrastructure fédérale est en mauvais état et des travaux d'au moins 35 millions de dollars doivent y être réalisés pour sa mise à niveau.

Pascal Bérubé souhaite que le gouvernement du Québec exige des engagements du fédéral en ce sens, d'autant plus que le port matanais pourrait bientôt lui être cédé.

Québec doit en effet préciser d'ici la mi-juin quels ports il entend reprendre parmi les 25 qui appartiennent au fédéral le long du fleuve Saint-Laurent.

«L’état actuel des infrastructures inquiète grandement les entreprises qui utilisent quotidiennement le port pour le transport de leurs produits. Considérant l’état de désuétude, la capacité portante pourrait diminuer une fois de plus et nuire aux opérations. C'est une grande partie des activités de la Matanie qui subira les conséquences d’un échéancier retardé des travaux de mise à niveau. À très court terme, notre communauté souhaite des engagements clairs de Québec et d’Ottawa, ainsi que la mise en place d’un échéancier réaliste tenant compte de l’urgence des travaux», a indiqué Pascal Bérubé hier, à l’Assemblée nationale.