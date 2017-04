Un conflit dégénère en tentative de meurtre

Un conflit entre deux femmes a dégénéré en tentative de meurtre, vendredi soir, dans l’arrondissement de Rivières-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

L’altercation a éclaté vers 20h10 devant un logement de la 64e avenue. Le conflit a dégénéré au point où l’une des deux personnes impliquées s’est emparée d’un «objet tranchant» pour frapper au haut du corps sa rivale, a expliqué Jean-Pierre Brabant, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La victime, une femme dans la cinquantaine, a été blessée, mais elle était consciente à l’arrivée des secours. Son état de santé devait être évalué avec davantage de précision à son arrivée à l’hôpital.

Des enquêteurs ont été dépêchés sur place «pour tenter d’en savoir un peu plus sur les causes et les circonstances ayant mené à cette agression», a précisé M. Brabant.