Un homme décède en détention à Puvirnituq

Un jeune homme de 24 ans est décédé dans une cellule à Puvirnituq, dans le Nord-du-Québec, en fin d’après-midi vendredi.

Selon le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui a été chargé d’enquêter sur cet événement, l’homme était détenu depuis le début de la matinée. Un gardien aurait constaté aux environs de 17 h 30 que la victime ne respirait plus. Son décès a été constaté à l’infirmerie.

Aucune information sur la cause du décès de l’homme n’a été communiquée.

Le BEI a indiqué que sept enquêteurs devraient arriver sur les lieux samedi en fin d’avant-midi.

Ils seront chargés de déterminer la cause du décès de l’homme et devront déterminer si les informations transmises par le corps de police local sont exactes.