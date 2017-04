Un nouveau record de surdoses établi en Colombie-Britannique

Depuis longtemps aux prises avec un immense problème de consommation de drogues, la Colombie-Britannique a établi un nouveau record cette semaine en répondant à 130 appels pour une surdose en une seule journée.

Selon les Services d’urgence de la Colombie-Britannique, la nouvelle marque a été inscrite mercredi, jour du dépôt des chèques d’assurance sociale mensuels. La précédente marque datée du 20 novembre 2016 était de 121 appels en un jour.

Une étude du Centre de contrôle des maladies de la province a démontré, en 2016, que le nombre de morts par surdoses augmentait de 40 % dans la semaine suivant la distribution de ces chèques.

À Vancouver, les autorités ont noté une augmentation de 29 % du volume d’appel pour des surdoses lors de la semaine du 17 avril, vis-à-vis de la semaine précédente. Huit personnes ont perdu la vie la semaine dernière dans la métropole.

«Le nombre de morts évitables à Vancouver et en Colombie-Britannique continue à atteindre des sommets, et pourtant, c’est le statu quo du côté du gouvernement vis-à-vis de cette urgence de santé publique vieille de plus d’un an», a dénoncé la Ville de Vancouver dans un communiqué.

Selon le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique, 120 personnes sont décédées d’une surdose de drogue en mars dans la province, soit tout près de quatre personnes par jour. 347 consommateurs ont perdu la vie depuis le début de l’année dans la province, qui s’annonce encore plus meurtrière que 2016 et son tragique bilan de 931 victimes.

La crise est principalement due à l’arrivée sur le marché du fentanyl, un opiacé jusqu’à 40 fois plus puissant que l’héroïne. «L’introduction de fentanyl illicite sur le marché de la drogue [depuis 2012] a eu un effet dévastateur», a mentionné la coroner en chef Lisa Lapointe dans un communiqué.