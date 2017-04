Un projet de loi sur des travaux effectués bénévolement inquiète les entrepreneurs

Le monde de la construction a réagi fortement au projet de loi déposé mercredi qui ouvre la porte aux travaux effectués par des bénévoles.

Avec cette loi, les bénévoles pourraient désormais effectuer certains travaux dans les bâtiments publics et parapublics. Cela inclut la peinture et certains travaux d’entretien. Pour les entrepreneurs, ce projet va trop loin. Des membres de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) sont inquiets à l’égard des impacts possibles.

«On est passé d’une situation où ce sont des parents, dans une école, qui voulaient rafraîchir la peinture des murs et on arrive à une situation où des individus sans carte de compétence ou de licence peuvent faire certains travaux de construction pour des centres hospitaliers, des écoles ou des universités», résume Luc Bélanger, PDG de l’APCHQ.

En février dernier, des parents avaient entrepris de repeindre bénévolement l’école Capitaine-Luc-Fortin de Saint-Sébastien, en Montérégie. Ils avaient toutefois dû abandonner leurs travaux en raison d’une plainte de la Commission de la construction du Québec (CCQ). Cette histoire avait fait sourciller plusieurs Québécois.

Les entreprises de moins de 10 employés pourront effectuer des travaux d’entretien et de réparation bénévolement. Le dépôt de ce projet de loi avait été accueilli favorablement par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante plus tôt cette semaine.

Pour sa part, la CCQ estime que ses enquêteurs parviendront à faire la différence entre ceux qui font du travail au noir et ceux qui font du bénévolat.