Un raseur de chats en série recherché!

Un phénomène plutôt étrange se déroule depuis quelques temps dans la ville de Waynesboro, en Virginie.

Un individu s’amuse à raser le ventre des chats en liberté.

Rebekah Martin soutient que sa chatte, Tiger-Lily, a été rasée à deux reprises cette année.

Des voisins, dont les animaux ont également subi le même sort, ont décidé d’installer des affiches pour sensibiliser les résidents.

La police locale soutient qu’au moins sept cas lui ont été rapportés.

«Ça me fait mal, parce qu’elle ne peut pas me le dire, dit Mme Martin, à propos de son chat. Je sais que ça lui fait probablement mal, pas physiquement, mais mentalement. Ça doit être très dur pour elle, de savoir qu’elle ne peut pas m’en parler. Elle ne veut plus se faire prendre.»