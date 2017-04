«Baccalauréat»: Corruption...

Le roumain Cristian Mungiu livre ici un long métrage sur les rouages de la société de son pays et des compromis d’un père qui souhaite un meilleur avenir pour sa fille.

Romeo (Adrian Titieni) est un chirurgien intègre, chose rare dans ce pays qui peine à sortir de l’ère communiste. Sa fille, Eliza (Maria Dragus), est une étudiante prometteuse, inscrite dans une université britannique.

Mais, pour qu’elle y suive les cours, il faut qu’elle obtienne son baccalauréat dont l’épreuve a lieu le lendemain du jour où débute le long métrage.

Or, Eliza se fait agresser en chemin vers son école, son père l’ayant déposée un peu plus loin, pressé qu’il était de rejoindre sa maîtresse, Sandra (Malina Manovici).

La lenteur avec laquelle Cristian Mungiu filme Romeo, sa femme Madga (Lia Bugnar) et Eliza à l’hôpital et au moment de l’enquête tranche avec ce que le spectateur imagine du désarroi des personnages.Traumatisée, un bras dans le plâtre, l’adolescente - meilleure élève de sa classe - n’est plus certaine de réussir son examen.

Affolé, Romeo suit alors le conseil d’Ivanov (Vlad Ivanov), le chef de la police de cette ville de Transylvanie.

Il va, pour la première fois de sa vie, rendre un service en échange d’un autre. Il mettra le maire adjoint Bulai (Petre Ciubotaru) en tête de la liste de receveurs d’un nouveau rein, en échange de quoi, le fonctionnaire s’assurera de la mansuétude des correcteurs de l’épreuve d’Eliza, et donc de son succès.

Mais cette décision, comme dans un engrenage maudit qu’on ne peut plus arrêter, déclenche soudainement une suite de conséquences auxquelles Romeo n’est pas assuré de pouvoir faire face.

Tout est triste dans «Baccalauréat», des décors aux visages des personnages, et cela, même si Cristian Mungiu filme, avec Tudor Vladimir Panduru, son directeur de la photographie, le tout avec une précision et des éclairages absolument parfaits.

Romeo n’a qu’un rêve, faire sortir sa fille de Roumanie. Eliza, elle, se laisse porter par la volonté de son père, même si on sent la volte-face affleurer à de nombreux moments. Magda, elle, porte le poids de ses années de mariage malheureux dans ses yeux et même Sandra n’est pas joyeuse.

Les longs dialogues, filmés dans la majorité des cas en de longues séquences, nécessitent une attention constante sous peine de passer à côté d’un détail significatif. Et si «Baccalauréat» est pour les cinéphiles aguerris et amateurs du genre, il n’en demeure pas moins un film à voir.

Note: 3,5 sur 5