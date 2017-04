«Dalida»: une biographie à la hauteur de la légende

On succombe aux nombreux attraits de ce film biographique, écrit et réalisé par Liza Azuelos, dans lequel l’Italienne Sveva Alviti incarne Dalida.

Dalida est, à l’instar de certaines personnalités comme Jackie Kennedy, tellement présente dans la mémoire collective qu’il est difficile d’imaginer une actrice en train de la jouer. Pourtant, le mannequin Sveva Alvit parvient à faire pénétrer efficacement le spectateur dans la psyché de cette femme hors du commun, malheureusement pour elle trop en avance sur son temps.

Car Dalida est double, et c’est toute la force du long métrage de Liza Azuelos, qui a d’ailleurs bénéficié des archives et du soutien d’Orlando, frère de la chanteuse. Il y a la star, flamboyante, anticipant parfaitement les attentes de ses fans. Assurée, elle sait mieux que quiconque - son entourage inclus - ce qu’elle peut et doit faire. C’est la vedette qui encaisse sans broncher les commentaires désobligeants et misogynes des hommes qui la conseillent.

La femme, c’est Iolanda Gigliotti. Elle rêve de mariage, de famille, d’enfants, d’amour. De son mariage avec Lucien Morisse (Jean-Paul Rouve) à ses amours avec Luigi Tenco (Alessandro Borghi), Lucio (Brenno Placido), Jean Sobieski (Niels Schneider) ou Richard Chanfray (Nicolas Duvauchelle), Liza Azuelos en montre la passion, parfois, mais surtout la solitude et l’insécurité.

Raconté en «flashbacks», «Dalida» s’ouvre sur la tentative de suicide de la vedette en 1967, juste après la mort de Luigi Tenco qui s’est tiré une balle dans la tête. Car l’existence de Dalida baigne dans la tragédie, celle de perdre les hommes qu’elle aime, de ne pas pouvoir avoir un enfant hors mariage, de ne pas être comprise, d’être seule. Dalida, c’est aussi la femme flamboyante, celle de la communion constante avec son public, c’est sa vie rythmée par ses chansons, de «Je suis malade» à «Bang Bang» ou «Il venait d’avoir 18 ans», autant de paroles qui collent à ce que vit cette chanteuse aux multiples records de ventes.

En 124 minutes, le scénario extrêmement intelligent - très bien construit malgré la somme de renseignements s’y trouvant - de Liza Azuelos s’attache à montrer toutes les facettes de cette femme. Et si l’on ne parvient pas tout à fait à oublier Sveva Alviti, l’actrice parvient à rendre toute sa grâce, sa fragilité, sa force, sa détermination, ses tourments, sa souffrance et sa joie de vivre. «Dalida» ne surprendra pas les admirateurs qui savent déjà tout de sa vie, mais fascinera les néophytes et contentera tous les cinéphiles.

Note: 4 sur 5