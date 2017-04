Des conseils pour en finir avec les allergies saisonnières

Le retour des beaux jours ne fait pas que des heureux... On n'a qu'à penser aux personnes aux prises avec des allergies saisonnières, qui sont souvent obligées de sortir les mouchoirs dès l’apparition des bourgeons.

Un Canadien sur cinq est touché par ce problème, communément appelé le rhume des foins.

La personne qui en est atteinte a développé un anticorps qui réagit contre les pollens. Il existe d’ailleurs plusieurs saisons de pollens; à l’heure actuelle, ce sont les arbres qui posent problème chez les allergiques.

«Il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi elles ont toujours un rhume en été... À ce moment-là, il faut se demander si ça pourrait être des allergies qui nous donnent des symptômes un peu similaires», suggère le Dr Rémi Gagnon, qui est aussi président de l’Association des allergologues et immunologues du Québec.

Il existe effectivement certaines différences assez évidentes entre le rhume et l’allergie, notamment que les écoulements nasaux associés à cette dernière sont clairs, et la personne affectée présente souvent des rougeurs aux yeux. Quant au rhume, il s'accompagne généralement d'épisodes de fièvre.

Une fois le diagnostic bien établi, que faut-il faire? L’achat d’antihistaminiques, qu’on retrouve en vente libre sur les tablettes des pharmacies, est un bon point de départ. Ces médicaments vont bloquer une des molécules qui causent les symptômes des allergies.

Par ailleurs, le Dr Gagnon recommande de procéder à des toilettes nasales régulières. «Notre nez étant notre filtre à air, il retient les pollens au niveau de notre muqueuse nasale», a-t-il expliqué en entrevue sur les ondes de LCN. L’usage d’une solution d’hygiène nasale, également vendue en pharmacie, est donc tout indiqué.

Il arrive parfois que les allergies mènent à des complications, comme des sinusites, de l’asthme ou encore des pneumonies. Dans ces cas-là, l’allergologue conseille de pousser plus loin la recherche d’un remède. Il suggère notamment de se tourner vers les corticostéroïdes, qui vont se révéler utiles.

«Mais si tout ça n’est pas encore suffisant, il faut envisager la désensibilisation», pour laquelle on procède à l’aide de vaccins. Dr Gagnon rappelle toutefois que c’est une solution complexe et qui devient efficace seulement à long terme: on parle d’une durée de traitement qui varie entre 3 et 5 ans. Par contre, il mentionne qu’il existe maintenant un comprimé qui permet de désensibiliser aux allergies, et qu’on laisse simplement agir sous la langue, à la maison, ce qui s’avère beaucoup plus simple, et ce qui évite aussi de nombreuses visites chez le médecin.